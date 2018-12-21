Глава Комитета гражданской авиации утверждает, что заранее не знала, что будет говорить с представителем Азербайджана

«Знакомство состоялось как с руководителями гражданской авиации других стран, так и с главой гражданской авиации Азербайджана», - в беседе с Радио Азатутюн заявила начальник Главного комитета гражданской авиации при правительстве Татевик Ревазян, которая в последние дни подверглась критике в интернете за то, что без согласования с МИД встретилась с руководителем управления гражданской авиации Азербайджана.

Ревазян сказала, что встреча состоялась в рамках ее 12-дневной командировки Париж-Брюссель-Копенгаген. «Немного трудно согласовать что-то, о чем ты не знаешь. Я отправилась в эту поездку, заранее не зная, что буду говорить с представителем Азербайджана. Это не было запланировано… Представьте маленькую комнату, где все мы, начальники гражданской авиации разных стран, пьем кофе… мы вместе пили кофе, никаких особых вопросов, связанных с Арменией, Азербайджаном, нашими отношениями, не обсуждали, я познакомилась с начальником гражданской авиации Азербайджана так же, как со всеми другими коллегами», - сказала глава Комитета гражданской авиации.

Она подчеркнула, что гражданская авиация не является политической организацией. «Мы обеспечиваем безопасность полетов, а для обеспечения безопасности полетов мы должны общаться с соседними странами. Азербайджан и Турция – соседние с нами страны, если что-то случится в воздухе, мы должны быть в состоянии установить связь с этими людьми», - пояснила Ревазян.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян вчера во время пресс-конференции затронула также и этот вопрос, уточнив, что решением премьер-министра с МИД согласовываются командировки высокопоставленных чиновников и планируемые в ходе этих командировок встречи, однако встреча с начальником управления гражданской авиации Азербайджана не была запланирована, следовательно, не могла быть согласована.

Нагдалян добавила: «Надо просто иметь в виду, что это многосторонняя площадка, где присутствуют представители всех стран. Поэтому вероятность встреч большая».

Глава Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян оказалась в центре внимания СМИ также после опубликования решения о покупке для руководимой ею структуры нового автомобиля марки «Тойота» за 13,4 млн драмов.

На вопрос, не считает ли она, что для Армении это непозволительная роскошь, Ревазян ответила: «Да, я так считаю. Я полностью согласна с этим. Расскажу, как все это было. Вообще для меня было неважно, какого уровня эта машина, было важно, чтобы она могла довезти из пункта А в пункт Б. Тем более, что наш офис находится в аэропорту. Если бы я могла ездить на велосипеде, то ездила бы на велосипеде. Я выросла в Дании и каждый день ездила на работу на велосипеде. Мне так представили вопрос: сказали, что это была предусмотренная бюджетом покупка, она была утверждена Минфином. И, зная это, я сказала, что мне вообще не нужна дорогая машина. Я это ясно сказала. После этого что было сделано, как был проведен конкурс, я не знаю. И я это изучу, потому что я полностью согласна, что для Армении это дорогая машина. Я не разбираюсь в машинах, я не разбираюсь в ценах, я недавно узнала, что это дорогая машина».

Она добавила, что готова отказаться от этой машины.

Договор о покупке автомобиля с компанией «Тойота Ереван» был заключен 17 октября, а покупка была предусмотрена планом закупок на этот год.

В настоящее время Ревазян обслуживает автомобиль марки «Шкода», который фактически принадлежит действующей в подчинении комитета компании «Армаэронавигация». «Я знаю, что та машина, которую сейчас водит мой шофёр, гораздо более дорогая, по сравнению с вновь приобретенной машиной», - добавила глава Комитате гражданской авиации.

