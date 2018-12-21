Потребуется не менее двух лет, чтобы полностью заменить транспортную сеть города – мэр Еревана

Потребуется не менее двух лет на то, чтобы полностью заменить транспортную сеть Еревана, сегодня на брифинге с журналистами заявил мэр армянской столицы Айк Марутян.

Он подчеркнул, что получил в наследство от прежних властей не только плохую, но и практически разрушенную транспортную систему.

«Мы получили в наследство транспортную систему, которая почти разрушена. Почему? Во-первых, к сожалению, бывшие власти неоднократно заявляли, что они заменят транспортную сеть, и когда их спрашивали: «когда замените ?», они говорили: «в 2017 гду», «в 2018 году». Чем они наносили ущерб? Мало того, что лгали или, ладно, неверно информировали общественность, они этим еще и посылали мессидж тем хозяйствующим субъектам, которые обслуживали транспортную сеть, о том, что «мы сейчас заменим», и эти люди не инвестировали ни одну луму в свои транспортные средства на протяжении многих лет, и все это дошло уже просто до края. Маршрутные такси находятся уже на грани в плане износа, в техническом плане. Мы реально заявляем, что нужно как минимум два года, если мы говорим о полной замене транспортной сети», - сказал Марутян.