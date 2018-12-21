И.о. премьер-министра Армении провел очередное заседание Совбеза

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в ходе заседания обсуждался широкий круг вопросов, связанных с безопасностью страны.

«Необходимо сделать определенные выводы относительно процессов, протекающих в среде безопасности, а также принять решения относительно дальнейших развитий, стратегии, тактики в плане нашей безопасности», - отметил Никол Пашинян.

И.о. главы государства подчеркнул, что необходимо для реализации этих решений разработать конкретную дорожную карту и определить четкую программу действий.