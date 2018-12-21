Сотрудники министерств культуры и диаспоры проводят акцию протеста

Сегодня в Ереване сотрудники министерств культуры и диаспоры возле здания правительства проводят акцию протеста против планов упразднить их министерства.

Участники акции протеста сообщили Радио Азатутюн, что накануне исполняющие обязанности министров им представили проекты, согласно которым оба министерства будут упразднены – Министерство культуры войдет в состав Министерства образования и науки, а Министерство диаспоры станет управлением в составе Министерства иностранных дел.

«Наше министерство имеет самый маленький бюджет, оно только наполовину государственное, поскольку половина сотрудников работает на общественных началах», - в беседе с Радио Азатутюн отметила одна из сотрудниц Министерства диаспоры.

«Нам сказали, что мы нигде не будем работать, что мы должны найти себе работу. Вчера министр собрал нас всех, было видно, что он тоже очень взволнован. Мы думаем о том, что с сегодняшнего дня мы должны поднять свой голос протеста. Прежде всего, мы представим наше требование премьер-министру в письменном виде», - добавила она.