Армения призывает страны, продающие оружие Азербайджану, пересмотреть свою позицию, потому что, как сегодня на брифинге с журналистами сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, «то, что для некоторых – бизнес, для нашего народа – орудие смерти».

«Гонка вооружений в регионе всегда находится в центре нашей повестки дня. Этот вопрос недавно поднял исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на министерской конференции ОБСЕ, отметив, что меры по снижению угроз должны иметь приоритетное значение и в политике стран-участниц ОБСЕ. Министр отметил, что продажа и поставки вооружения напрямую способствуют его применению и росту угроз его применения, и государства-члены должны пересмотреть свою позицию в этом отношении. Знаете, мы должны констатировать, что то, что для некоторых – бизнес, для нашего народа – орудие смерти», - отметила Нагдалян.

Россия и Беларусь, которые считаются союзниками Армении по линии ОДКБ, являются основными странами-поставщиками оружия Азербайджану. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в сентябре этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев публично заявил, что Баку уже приобрел у Москвы вооружение на пять миллиардов долларов и «эта сумма будет и дальше расти».

Старается не отставать от России и Беларусь. В этом году Минск продал Азербайджану реактивные системы залпового огня «Полонез», дальность которых достигает 200 километров.

В ноябре во время визита Ильхама Алиева в Беларусь была достигнута договоренность о том, что две страны в ближайшее время заключат новый договор о купле-продаже вооружений.

Нагдалян также отметила, что гонка вооружений напрямую ведет к росту нестабильности. «Этот вопрос поднимается в нашем Министерстве иностранных дел на встречах с нашими партнерами на разных уровнях и на многосторонних площадках. Еще раз должна подчеркнуть, что для нас принципиальная позиция заключается в том, что гонка вооружений в регионе должна быть пресечена. Но здесь есть еще одно важное замечание, которое неоднократно становилось предметом спекуляций. Это наше заявление никогда не следует путать с недостатком возможностей или решимости. Мы можем с уверенностью зафиксировать, что Вооруженные силы Республики Армения обладают высокой подготовкой, решимостью и военно-технической оснащенностью для обеспечения безопасности Армении и Арцаха», - заявила пресс-секретарь МИД Армении.