Пашинян: Мы должны принимать такие решения, которые приведут к качественному изменению жизни людей

«Нашей главной целью должно быть принятие решений, в результате которых люди почувствуют качественные изменения в своей жизни», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства.

Он отметил, что в этом направлении уже дал указания членам правительства.

Как отметил Пашинян, через руководителя администрации он дал поручение членам правительства обеспечить, чтобы первым пунктом повестки дня были проекты решений, благодаря которым в жизни конкретных людей произойдут конкретные изменения.

«Нашей главной целью и задачей должно быть принятие таких решений, в результате которых люди в своей жизни почувствуют маленькие или большие изменения, существенные качественные изменения. Это должно быть ежедневной задачей нашего правительства и министров, чтобы эти вопросы были нашим основным ориентиром», - заявил и.о. главы правительства Никол Пашинян.