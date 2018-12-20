«Лусавор Айастан» выдвинет Мане Тандилян кандидатом на должность третьего вице-спикера парламента

Фракция партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») выдвинет Мане Тандилян кандидатом на должность третьего вице-спикера парламента.
Об этом на своей странице в Facebook написала член фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Ани Самсонян.
Фракция партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») выдвинет Мане Тандилян кандидатом на должность третьего вице-спикера парламента.
Об этом на своей странице в Facebook написала член фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Ани Самсонян.
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