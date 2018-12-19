Арарат Мирзоян выдвинут на должность спикер парламента, Ален Симонян и Лена Назарян – на должности вице-спикеров

Блок «Мой шаг», получивший на парламентских выборах 9 декабря более 70% голосов, на состоявшемся сегодня вечером заседании решил выдвинуть на должность председателя Национального собрания кандидатуру исполняющего обязанности первого вице-премьера Арарата Мирзояна, а на должности вице-спикеров НС – кандидатуры Алена Симоняна и Лены Назарян. Об этом после заседания сообщил журналистам Ален Симонян.

Он добавил, что на должность руководителя парламентской фракции «Мой шаг» была выдвинута кандидатура исполняющей обязанности министра культуры Лилит Макунц, а на должность секретаря фракции – кандидатура Акопа Симидяна.

Блок «Мой шаг» также определился с выдвижением кандидатов для формирования 10 парламентских комиссий.

Что же касается состава будущего правительства: дальнейшей работы действующих чиновников и губернаторов, выдвинутых в качестве кандидатов в депутаты,то Ален Симонян сказал: «Вопрос правительства пока не решен».

«То есть, здесь присутствовали губернаторы, другие члены правительства, которые, возможно, продолжат работу, а, возможно, и нет. Очевидно одно: вышеуказанных имен уже не будет в правительстве», - добавил Симонян, тем не менее, заверив, что состав будущего правительства «на 90 процентов ясен».