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Карабах

Появление сил пограничной службы Азербайджана на границе с Арменией «не может ослабить бдительность армянской стороны»

Заместитель министра обороны Армении Габриэл Балаян

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По словам заместителя министра обороны Армении Габриэла Балаяна, тот факт, что Азербайджан на некоторых участках границы с Арменией, включающих Тавушскую область, заменит армейские силы силами Государственной пограничной службы, никоим образом не может ослабить бдительность армянской стороны.

Как сообщает «АзерТАдж», во время пресс-конференции, подводящей итоги 2018 года, начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев заявил, что, учитывая потенциал службы, президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил ей взять под охрану боевые опорные пункты на участке Казах-Акстафа армяно-азербайджанской границы. В заявлении не указывается, в какие сроки это будет сделано.

Заместитель министра обороны Армении Габриэл Балаян в телефонной беседе с Радио Азатутюн отметил, что в связи с этой темой у Министерства обороны есть информация, которая в настоящее время огласке не подлежит. «Та информация, которой мы на данный момент располагаем, пока не подлежит оглашению», - сказал он.

«Это ни в коей мере не повлияет на нашу обороноспособность. Наша служба продолжается. Армянские силы контролируют ситуацию на линии соприкосновения. Это никак не может повлиять на нашу бдительность и организацию службы», - добавил замминистра.

В Тавуше самая длинная общая граница Армении с Азербайджаном, и армянские аналитики скептически относятся к официальной информации об использовании тамошних войск в качестве резерва, не исключая, что 707-я мотострелковая бригада, находящаяся в подчинении 3-го армейского корпуса ВС Азербайджана, в настоящее время охраняющего Казахский участок, и артиллерийские силы той же бригады могут быть переброшены в Нагорный Карабах.

«Пока неясно, куда будут направлены эти войска. Фактически, усиливаются резервные войска... Куда, в какой район, по всей вероятности, может быть рассмотрена карабахско-азербайджанская граница», - сказала азербайджановед Татев Айрапетян.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сообщил Радио Азатутюн, что на границах Нагорного Карабаха пока каких-либо передвижений они не заметили, в то же время подчеркнув, что, несмотря на относительное спокойствие, они не верят заявлениям Азербайджана. Доказательством тому является последнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что вооружение азербайджанской армии позволяет уничтожить любой объект противника, однако Азербайджан продолжит приобретать новые виды оружия.

«Азербайджан – это та страна, от которой нам следует ожидать чего угодно в самый неподходящий момент. Пока ничего такого нет, но мы всегда должны быть бдительными», - отметил Бабаян.

По словам Татев Айрапетян, это перегруппировка войск со стороны Азербайджана, а не конструктивный шаг, как это попытается представить официальный Баку, в том числе и по той причине, что он никак не был согласован с Арменией в качестве совместного шага, нацеленного на ослабление напряженности.

Более того, по словам Айрапетян, это скорее попытка отвлечь бдительность армянской стороны: «Если мы посмотрим на действия Азербайджана за последний период, то увидим, что в последнее время Азербайджан пытается и дипломатически, и вообще выглядеть конструктивным и выступать в качестве такой стороны. Например, то же соблюдение достигнутых в Душанбе договоренностей и прочее. Они пытаются с пропагандистской точки зрения, посредством пропагандистской прессы представить это как важную уступку, однако считать так, конечно, было бы наивно, потому что прекращение огня – это предусловие для проведения нормального переговорного процесса».

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