Глава администрации правительства: Три вице-премьера – это роскошь

Вновь избранная власть считает, что наличие трех вице-премьеров является роскошью, и в настоящее время в правительстве обсуждается вопрос упразднения поста первого вице-премьера. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян.

«В настоящее время обсуждается вопрос сокращения постов вице-премьеров. Да, есть вариант иметь двух вице-премьеров вместо трех и вообще не иметь поста первого вице-премьера. Есть мнение, что три вице-премьера – это на самом деле являются своего рода роскошью для нашей государственной системы», - сказал Агаджанян.

В настоящее время исполняющим обязанности первого вице-премьера в нынешнем правительстве является Арарат Мирзоян. Согласно информации, распространяемой в СМИ, Мирзоян будет руководить вновь избранным парламентом. Два других и.о. вице-премьера – Мгер Григорян и Тигран Авинян.

«Можно выполнять те же функции двумя вице-премьерами», - сказал глава аппарата правительства.

Должность первого вице-премьера была создана во времена бывшей власти перед тем, как Серж Саргсян стал премьер-министром после завершения его двух пятилетних сроков на посту президента. Были внесены поправки в закон «О структуре и деятельности правительства» относительно учреждения трех должностей заместителей премьер-министра, один из которых имеет особый статус – первый вице-премьер. В свое время оппозиция обуславливала необходимость такой должности тем, что это подчеркивало бы статус экс-премьера Карена Карапетяна по отношению к двум другим вице-премьерам в новом кабинете Сержа Саргсяна.

«Вообще в послереволюционный период, когда наша политическая команда пришла к власти, мы стали свидетелями многих расточительных вещей. Как мы и указывали в своих предвыборных обещаниях, мы собираемся отказаться от расточительности», - сказал Эдуард Агаджанян.

Упразднение должности первого вице-премьера будет не единственным изменением. Также оптимизации планируется подвергнуть ряд министерств, офисы по реализации программ, государственные некоммерческие организации. Из нынешних 17 министерств останется 11-12. Вопрос о том, какие именно министерства будут оптимизированы, все еще обсуждается.

«С вашего разрешения я не буду упоминать конкретные министерства, но я опишу общую логику и концепцию. По нашему мнению, из нынешних 17 министерств должны остаться 11-12. Это совсем не означает, что министерства, которые перестанут быть отдельными структурами, не будут выполнять свои функции. Они просто будут выполнять свои функции в качестве новых подразделений министерств», - отметил глава аппарата правительства.

Проект о структурных изменениях в правительстве будет введен в обращение в ближайшее время. Он будет обсуждаться в парламенте в следующем году.