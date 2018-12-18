Макрон направил поздравительное послание Пашиняну

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну поздравительное послание в связи с победой возглавляемого им блока «Мой шаг» на внеочередных парламентских выборах.

Согласно пресс-службе премьер-министра Армении, в послании Макрона, в частности, говорится:

«Господин премьер-министр, дорогой Никол, от имени Французской Республики и от себя лично поздравляю Вас с успехом, достигнутым вашей политической партией на парламентских выборах 9 декабря.

Этот избирательный процесс продемонстрировал приверженность армянского народа демократическим ценностям и верховенству закона.

Искренне желаю Вам успехов при исполнении ваших полномочий.

Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть давность и качество наших двусторонних отношений.

Франция продолжит оказывать Армении поддержку в деле проведения реформ, посредством которых Вы желаете повысить эффективность экономики и обеспечить благосостояния армянского народа.

Будьте также уверены в том, что Франция как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ продолжит усилия, направленные на мирное, справедливое и долгосрочное урегулирование карабахского конфликта».

Отметим, что, согласно окончательным данным ЦИК, на досрочных выборах в Национальное собрание Армении возглавляемый и. о. премьер-министра Николом Пашиняном блок «Мой шаг» одержал убедительную победу, набрав 70,42% голосов избирателей. Проходной порог преодолели также партия «Процветающая Армения» (8,26%) и партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») (6,37%). Бывшая правящая Республиканская партия Армении в парламент не прошла, набрав 4,70% голосов и не сумев преодолеть 5-процентный барьер.