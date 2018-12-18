Экс-премьер Карен Карапетян написал заявление о выходе из РПА

Бывший премьер-министр Армении, бывший первый заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Карен Карапетян несколько дней назад написал заявление о выходе из бывшей правящей партии. Об этом Радио Азатутюн сообщил руководитель организационного комитета РПА Рубен Тадевосян.

Карен Карапетян возглавлял список кандидатов РПА на парламентских выборах 2017 года. Он стал первым вице-премьером после избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра 17 апреля 2018 года.

После отставки Саргсяна 23 апреля 2018 года и до избрания тогдашнего лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность премьер-министра 2 мая Карен Карапетян исполнял обязанности премьера.

В конце ноября стало известно, что Карен Карапетян номинирован в состав совета директоров российской государственной компании «Зарубежнефть».