Ванецян: «Я не хочу заниматься политикой»

Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян предложений о смене работы от политического руководства страны не получал. Об этом он заявил в минувшую субботу в Цахкадзоре на встрече с журналистами.

Пресса в последнее время писала о том, что, возможно, Внецян займет должность первого вице-премьера.

Я полковник спецслужб и не хочу заниматься политикой», - подчеркнул директор СНБ.

«Приятно, когда твой рейтинг высок, но и ответственность велика. Мой рейтинг поднялся после бархатной революции, он был приобретен в этом контексте». – подчеркнул он.