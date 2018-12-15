Артур Багдасарян уходит из активной политики

Артур Багдасарян слагает с себя полномочия лидера партии «Оринац еркир» и уходит из активной политики.

С таким заявлением он выступил на внеочередном съезде партии, который прошел в субботу.

Бессменный лидер «Оринац еркир» с момента основания партии в 1998 году заявил, что будет заниматься общественной деятельностью.

«Я вернусь к активной политике по желанию народа, когда почувствую, что есть в этом необходимость», - заявил Артур Багдасарян.

Отметим, что партия «Оринац еркир», которая с 2008 по 2014 годы состояла в правящей коалиции, возглавляемой уже бывшей правящей Республиканской партией Армении, не смогла преодолеть пятипроцентный порог и попасть в парламент на выборах 2017 года и внеочередных выборах в Национальное Собрание, которые прошли в стране в прошлое воскресенье.

Новым председателем партии «Оринац еркир» сегодня единогласно был избран Ованнес Ованнисян.