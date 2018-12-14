Расторжение договоров с работниками Алавердского медеплавильного завода отложено еще на два месяца

Группа компаний «Валлекс» решила отложить расторжение трудовых договоров с работниками Алавердского медеплавильного завода еще на два месяца.

Компания распространила сообщение, в котором говорится: «Принимая во внимание тот факт, что в настоящее время руководство компании с заинтересованным участием правительства продолжает проводить изучения по восстановлению медеплавильного производства в Алаверди, строительству нового и безопасного завода, придавая жизненно важное значение сохранению рабочих мест, на основании поручения председателя группы компаний «Валлекс» работники получат новые уведомления о расторжении трудовых договоров после 28 февраля 2019 года».

После остановки завода 19 октября более 500 работников получили уведомления об увольнении с работы в течение 5 дней после 24 декабря.

Председатель профсоюза завода Альберт Бабаджанян сказал Радио Азатутюн, что работники находятся в состоянии неопределенности: «Это заявление было воспринято очень положительно, так как у людей не было никакой информации. Но они знали, что переговоры продолжаются. Пока у них положительные эмоции, но я не могу сказать, что будет потом».

На вопрос, возможно ли будет перезапустить печь, которая долгое время не работала, Бабаджанян ответил: «Это обязательно произойдет. Наверное, это вопрос времени, но это будет».

Завод заложен в банке ВТБ в обмен на выданный компании «Валлекс» крупный кредит, и вследствие невыполненных компанией обязательств он может перейти в собственность банка.

Из-за долга в 380 млн долларов компания уже потеряла Техутский рудник.

Сегодня в офисе и. о. вице-премьера Тиграна Авиняна Радио Азатутюн сообщили, что все еще продолжаются переговоры между компанией «Валлекс», банком ВТБ и правительством в направлении продления эксплуатации заложенного в банке завода до тех пор, пока в рамках армяно-китайского сотрудничества не будет построен новый и современный завод. Других подробностей в офисе вице-премьера не сообщили.

Отметим, что в настоящее время часть работников завода выполняет работы по консервации цехов и оборудования завода. Основной части работников платят две трети заработной платы.

Хотя работники с нетерпением ожидают возобновления работы завода, многие жители Алаверди взвешивают выгоды и ущерб от деятельности как медеплавильного завода, так и Техутского рудника.

«Пусть закроют и завод, и Техут. В чем провинились эти дети? Весь Алаверди страдает от рака», - с негодованием сказала одна из жительниц города.