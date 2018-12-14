Армянский болельщик с флагом Карабаха выбежал на поле во время футбольного матча между лондонским «Арсеналом» и командой из Азербайджана

В последнем туре группового этапа Лиги Европы УЕФА лондонский футбольный клуб «Арсенал» накануне на своем поле принимал азербайджанскую команду «Карабах». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Во время матча произошел инцидент: один из армянских болельщиков «Арсенала», в составе которого играет полузащитник армянской сборной Генрих Мхитарян, с флагом Нагорного Карабаха в руках и в майке с изображением Монте Мелконяна выбежал на поле. Охранники вскоре вывели его с игрового поля.

Как рассказывает своим читателям британское издание Mirror, полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не отправился в Баку для участия в первом матче с «Карабахом» из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.