Комитет Сената утвердил послов США в Армении и Азербайджане

Комитет по международным отношениям Сената США единогласно утвердил кандидатуры послов США в Армении и Азербайджане – Линн Трейси и Ерла Литценбергера. Окончательное утверждение дипломатов на этих должностях состоится после того, как они получат одобрение на пленарном заседании Сената.

Линн Трейси была старшим советником Государственного департамента США по вопросам России, в прошлом занимала высокие дипломатические должности США в России, Туркменистане и Казахстане.

Эрл Литценбергер занимал высокие дипломатические должности в посольствах США в Белграде, Бишкеке, был старшим научным сотрудником в Фонде Маршалла в Германии, заместителем представителя НАТО в Афганистане.