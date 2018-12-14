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И.о. генсека ОДКБ поздравил Пашиняна

Валерий Семериков

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Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков направил поздравительное послание исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну в связи с «успешным проведением досрочных парламентских выборах в стране».

Согласно отделу по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении, в своем послании Семериков, в частности, отметил: «Высокий уровень организации электорального процесса, чувство ответственности, продемонстрированное политическими силами в ходе подготовки и проведения голосования, свидетельствуют о приверженности народа Армении идеалам демократии. Безоговорочная поддержка избирателей возглавляемому Вами блоку «Мой шаг» является убедительным доказательством того доверия, которым пользуется в Армении заявленное Вами направление реформ, а также той готовности к активному участию в их реализации, которой обладает подавляющее большинство граждан Армении. Уверены, что правительство Армении продолжит активную работу по всестороннему содействию ОДКБ и по поддержанию действительно союзнических отношений между странами-членами Организации», - говорится в послании.

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