Пашинян и Путин обсудили вопрос цены на газ, но договоренность не была достигнута – и. о. министра

По словам исполняющего обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегина Баграмяна, в рамках недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили вопрос цены на поставляемый Армении российский газ, но не пришли к согласию.

На замечание о том, что срок действия договора о поставках газа истекает 31 декабря, Баграмян ответил: «Истечение срока договора – это не проблема, потому что он будет продлен до тех пор, пока переговоры не завершатся. Потому что это довольно тяжелые переговоры, требующие длительного времени. До тех пор, пока не будет достигнута договоренность, останется то, что мы имеем сегодня. Договор будет автоматически продлен, это не так, что мы не получим газ с января. Цена будет известна тогда, когда переговоры будут завершены».

Баграмян сказал, что если переговоры не завершатся до 1 января, нынешняя цена на газ сохранится.

Тот факт, что газ в России дешевле, чем в других странах Евразийского экономического союза, таких как Беларусь или Армения, где нет нефтегазовых ресурсов, на состоявшемся 6 декабря саммите в Санкт-Петербурге стал предметом обсуждения. Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к Путину, заявил, что цена на российский газ на границе Беларуси составляет около 130 долларов за тысячу кубометров, между тем в приграничной с Беларусью Смоленской области России – 70 долларов. «Как конкурировать?» - спросил Лукашенко.

На границе Армении российский газ стоит еще дороже - 150 долларов за тысячу кубометров. А за поступающий в дома газ жители Армении платят примерно в два раза больше - 285 долларов.

На вопрос Радио Азатутюн, не получается ли, что армянские потребители находятся в неравных условиях, Гарегин Баграмян ответил: «Это такого же типа производители, как в России. Естественно, у них ценовых проблем будет больше в этой части. Это настолько тривиально, что не нужно задавать этот вопрос. Но если у этого производителя более продвинутые технологии и более эффективное оборудование, здесь уже нужно рассчитать и понять».

На следующий вопрос Радио Азатутюн, поднимают ли они перед российскими коллегами вопрос о том, что страны находятся в одном и том же таможенном поле, но в неравных условиях, Баграмян ответил, что цена для тех субъектов, которые находятся дальше от источника, формируется с учетом затрат на транспортировку. «Поэтому нужно находить другие решения для технологического развития», - добавил он.