Пашинян: В ближайшие пять лет Вооруженным силам будет выделено дополнительно 2,5 млрд долларов

«В ближайшие пять лет правительство Армении намерено выделить дополнительно 2,5 млрд долларов на повышение боеспособности Вооруженных сил страны», - в своем по сути программном выступлении на первом заседании правительства после парламентских выборов сегодня заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Пашинян выделил те стратегические цели, которых в ближайшем будущем намерено достичь возглавляемое им правительство: gпоощрение инвестиций, существенное развитие военно-промышленного комплекса, что сделает Армению технологической страной, повышение боеспособности Вооруженных сил, выведение системы высшего образования на качественно новый уровень, серьезнейшие реформы в сфере здравоохранения, повышение эффективности государственной системы и как результат всего этого ощутимое изменение уровня благосостояния граждан Армении.

«Во-первых, это поощрение инвестиций в контексте экономической революции, и следует отметить, что существует большой интерес к инвестированию в Армению, и этот интерес будет продолжать расти в будущем. Я хочу привлечь внимание всех государственных чиновников Республики Армения к этому вопросу, и мое прямое поручение - создать все условия и не создавать никаких препятствий для потенциальных инвесторов. Надеюсь, что не получу никаких сигналов о том, что какой-либо чиновник создает какие-то препятствия для реализации инвестиционных проектов», - отметил исполняющий обязанности премьер-министра.

Пашинян напомнил, что одним из ключевых положений предвыборной программы блока «Мой шаг» было устранение бюрократической волокиты и максимально возможное упрощение процедур.

«Предстоящей задачей является поощрение инвестиций, и для этого необходимо быстро создать благоприятные условия и среду. Второй важной задачей является развитие военно-промышленного комплекса. Мы должны быть в состоянии обеспечить существенное развитие военно-промышленного комплекса, и я связываю этот вопрос с нашим видением превращения Армении в технологическую страну, а также с необходимостью развития инженерно-технической научной мысли в Армении, что, безусловно, является одной из самых важных задач на будущее», - сказал и. о. премьер-министра.

Правительство во главе с Николом Пашиняном резко увеличило военный бюджет 2019 года, доведя его почти до 530 млн долларов. Госбюджетом на 2018 год Министерству обороны было выделено 468 млн долларов.

«В течение следующих пяти лет мы должны инвестировать около 2,5 млрд долларов в развитие Вооруженных сил. Мы должны провести серьезную работу по поиску этих средств. Речь идет о дополнительных средствах, часть которых также должна быть направлена на улучшение социального положения военнослужащих», - сказал и. о. главы правительства.

Касаясь сфер образования и здравоохранения, он заявил, что перед правительством стоят серьезные задачи: «Речь идет о выведении системы высшего образования на качественно новый уровень, ее конкретизации и усилении корреляции с действительностью и потребностями экономики. Следующая задача: в сфере здравоохранения должны быть проведены серьезнейшие реформы, целью которых должна быть доступность здравоохранения для широких слоев нашего общества. И в этом контексте я считаю очень важным вопрос модернизации и повышения эффективности системы государственного управления, который также обсуждался в предвыборный период. В качестве решения или вершины всего этого мы должны воспринимать значительные изменения в социальном статусе и благосостоянии граждан. Наша задача - ликвидировать крайнюю бедность в Армении и существенно сократить уровень бедность».