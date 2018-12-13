Сегодня возникла благоприятная ситуация для урегулирования карабахского конфликта – Алиев

«Баку продолжит изоляцию Армении до полного освобождения оккупированных азербайджанских территорий», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, в то же время, утверждая, что в настоящее время созданы благоприятные условия для урегулирования карабахского конфликта.

«Считаю, что сегодня возникла наиболее благоприятная ситуация для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Есть много факторов, являющихся основанием для такого заявления», - отметил Алиев.

В первую очередь, по его словам, это «растущая мощь, потенциал, экономическая, военная и политическая сила Азербайджана, и укрепляющиеся международные позиции страны».

Президент Азербайджана отметил, что позиция Баку по карабахскому урегулированию находит также свое отражение в подписываемых Азербайджаном двусторонних соглашениях.

«Когда я говорю о растущем международном авторитете Азербайджана, то имею в виду именно это», - отметил Алиев, добавив, что «Армению злит тот факт, что и организации, членом которых является Армения, и в которых мы не представлены, предпочтение отдается нашей позиции».

Эти заявления прозвучали сегодня на церемонии, посвященной спортивным итогам Азербайджана в 2018 году.