Правительство Великобритании ожидает тесного сотрудничества с новым правительством и парламентом Армении - сэр Алан Дункан

Правительство Соединенного Королевства приветствует предварительное заключение международной наблюдательской миссии, согласно которому парламентские выборы в Армении 9 декабря 2018 года «были проведены с соблюдением основных свобод и пользовались доверием широких кругов общественности». Об этом говорится в заявлении министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы сэра Алана Дункана.

«Эти выборы знаменуют новый важный этап демократического развития Армении. Я поздравляю возглавляемый Николом Пашиняном блок «Мой шаг» с впечатляющей победой, а также другие прошедшие в Национальное собрание партии. Правительство Соединенного Королевства ожидает тесного сотрудничества с новым правительством и парламентом Армении, содействуя дальнейшему укреплению демократических институтов и амбициозным политическим и экономическим реформам на благо армянского народа», - отметил министр Великобритании по делам Европы сэр Алан Дункан.