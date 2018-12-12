Забастовка в школе № 3 Чаренцавана продолжается, Пашинян был вынужден вмешаться

В школе № 3 города Чаренцавана уже месяц продолжается забастовка: ученики не приходят на занятия. После выборов директора школы часть родителей и учеников требуют восстановить на должности бывшего директора школы Лусине Карапетян.

Присоединившиеся к акции протеста родители сегодня сказали исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну, что не хотят видеть на посту директора Анну Балян.

«Когда состоялись выборы в родительском комитете, один из наших родителей сделал выбор по указке, из-за этого наш директор не была избрана. Наш голос не был услышан. Теперь мы требуем нашего директора», - в беседе с Радио Азатутюн заявили родители, утверждая, что указание избрать Анну Балян, в частности, давал губернатор Романос Петросян.

Губернатор Котайкской области в беседе с Радио Азатутюн назвал утверждения родителей «ложью и клеветой».

Пашинян провел почти часовую встречу с бывшим и нынешним директорами. Выслушав стороны, исполняющий обязанности премьер-министра заявил, что не может нарушать закон и принимать произвольные решения, следовательно, по словам Пашиняна, единственным решением проблемы является обращение бывшего директора в суд, чтобы попытаться восстановить свои права в судебном порядке.