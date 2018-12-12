Партия «Сасна црер» готовится к досрочным парламентским выборам

Партия «Сасна црер», набравшая менее 2 процентов голосов на прошедших 9 декабря внеочередных парламентских выборах, готовится к новым досрочным парламентским выборам.

Об этом в интервью Радио Азатутюн заявил координатор Секретариата партии Варужан Аветисян.

По словам Аветисяна, новый парламент, избранный на 5 лет, «не сможет исчерпать весь свой жизненный цикл» и встанет перед необходимостью проведения внеочередных выборов уже через полтора или два года.

На вопрос, что заставит вновь избранный парламент пойти на досрочные выборы, лидер партии «Сасна црер» ответил так: «Жизнь. Он не будет соответствовать вызовам, не будет соответствовать проблемам, не сможет решать эти проблемы, он увязнет в болоте. Будет сформировано еще одно болото, потому что у этой системы нет иммунитета, рано или поздно без иммунитета эта система заболеет. Она уже больна».

В ответ на вопрос, считает ли он, что в ближайшее время могут быть уличные протесты против новой власти, Аветисян сказал: «Я не могу сказать, будут уличные протесты или нет, но я думаю, и это лишь моя точка зрения, что возникнет такая ситуация с общественным мнением, такая качественная ситуация на политической арене, при которой мы не сможем продолжать…».

Аветисян убежден, что нынешний руководитель Армении Никол Пашинян является «дальновидным, разумным деятелем». «И когда ситуация созреет, он пойдет на такое решение. Это будет только способствовать поддержанию его рейтинга, и в будущем может также стать опорой для поддержания его высокого политического статуса», - добавил лидер партии «Сасна црер».