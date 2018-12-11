Армения готова вести переговоры с Турцией о нормализации двусторонних отношений без предусловий - Мнацаканян

Армения готова вести переговоры с Турцией о нормализации двусторонних отношений без предварительных условий. Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении заявил в интервью турецкому информационному агентству Anadolu.

Группа турецких журналистов, прибывших в Ереван с целью освещения прошедших в Армении 9 декабря внеочередных парламентских выборов, накануне побеседовала о результатах выборов и других вопросах с руководителем внешнеполитического ведомства Армении Зограбом Мнацаканяном.

Мнацаканян подчеркнул, что возглавляемый исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном блорк «Мой шаг» получил на выборах больше 70% голосов избирателей, что вселяет уверенность в то, что программы реформ будут реализованы.

Касаясь перспектив нормализации армяно-турецких отношений, Зограб Мнацаканян выразил мнение, что переговорный процесс между Арменией и Турцией может получить новую динамику и обе страны готовы к этому.

«Мы хотим нормализовать отношения с Турцией, и в этом вопросе мы за преемственность. В прошлом между двумя странами произошли неприятные события, однако мы готовы вести переговоры без предварительных условий. Это может показаться сложным, но между двумя странами должна быть проложена новая дорога», - сказал Мнацаканян.

По сообщению Anadolu, и. о. главы МИД Армении также подчеркнул, что армяне не имеют предубеждений против турок и выступают против дискриминации.

Подчеркнув, что то, что произошло в прошлом между двумя странами, не должно повториться, Мнацаканян добавил: «Мы соседи, и у нас достаточно возможностей для решения наших проблем. Мы выступаем за диалог в этом направлении».

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с представителями иностранных СМИ также выразил мысль о том, что Армения готова восстановить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий.

«Я неоднократно говорил, что мы готовы к прямым отношениям с Турцией, без предварительных условий. И мы надеемся, что Турция тоже к этому готова», - отметил Пашинян.

Турецкие СМИ называют это заявление Пашиняна сигналом к возможному новому этапу в армяно-турецких отношениях.

Официальная Анкара, однако, пока не ответила.