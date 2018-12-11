ЕС ожидает сотрудничества «с демократически избранным парламентом и будущим правительством Армении»

Евросоюз ожидает сотрудничества с демократически избранным парламентом и будущим правительством Армении. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий в связи с прошедшими в минувшее воскресенье в Армении парламентскими выборами.

«9 декабря в Армении прошли внеочередные выборы в Национальное собрание – первые общегосударственные выборы, которые последовали за мирной политической передачей власти, произошедшей в апреле-мае этого года. Согласно заявлению следивших за выборами международных наблюдателей, эти выборы прошли «с уважением основных свобод, опираясь на широкое общественное доверие, что необходимо сохранить посредством дальнейших реформ избирательной системы», - заявляет Евросоюз.

«Евросоюз привержен построению в Армении стабильного, демократического и процветающего будущего. Внеочередные парламентские выборы важны тем, что повысили общественное доверие в Армении к выборным процессам. Мы ожидаем, что все заинтересованные стороны продолжат прилагать усилия в направлении демократизации и модернизации страны», - сказано в заявлении, опубликованном делегацией ЕС в Армении.

«Мы ожидаем сотрудничества с демократически избранным парламентом и будущим правительством Армении с целью углубления наших политических и экономических отношений, принимая за основу совместные обязательства в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения»,- заявляет Евросоюз.