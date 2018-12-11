Пашинян: «Мы являемся партнерами и России, и Европейского Союза»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян накануне встретился с иностранными журналистами, прибывшими в Армению для освещения досрочных парламентских выборов 9 декабря.

«Мы являемся партнерами и России, и Европейского Союза, и не находимся под чьим-либо влиянием», - согласно Associated Press, заявил Пашинян в ответ на вопрос о приоритетах во внешней политике Армении.

Руководитель Армении напомнил, что Ереван является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но также сотрудничает с НАТО. «Это [сотрудничество с НАТО] касается миротворческой миссии, включая Косово и Афганистан. Мы продолжим это сотрудничество, но мы не стремимся к членству в НАТО», - заявил Пашинян.