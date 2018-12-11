«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с новым парламентом и правительством Армении» - США поздравили народ Армении

«Соединенные Штаты поздравляют народ Армении с проведением 9 декабря парламентских выборов. Мы приветствуем оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о том, что парламентские выборы в Армении были конкурентными и что кандидаты могли свободно проводить избирательную кампанию. Соединенные Штаты согласны с предварительными выводами ОБСЕ о том, что процесс выборов пользовался широким общественным доверием и уважал основные свободы. Мы призываем власти выполнить рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии относительно будущих выборов», - отметил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино в заявлении по парламентским выборам в Армении.

«Этот год был временем знаменательных перемен в Армении. В течение 27 лет Соединенные Штаты стремились поддерживать развитие демократических процессов и институтов в Армении, и мы будем продолжать это делать. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с новым парламентом и правительством Армении для углубления нашего двустороннего партнерства и сотрудничества в целях укрепления верховенства закона и демократических институтов, борьбы с коррупцией, развития торговли и инвестиций и обеспечения региональной и глобальной безопасности», - говорится в заявлении.