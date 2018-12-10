Пашинян назвал прошедшие выборы «исключительным выражением демократии в Армении»

Исполняющий обязанности премьер-министра, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян заявил, что прошедшие 9 декабря внеочередные выборы в Национальное собрание явились «исключительным выражением демократии и народной власти в Армении».

Обращаясь к гражданам в прямом эфире на своей странице в Facebook, Пашинян подчеркнул высокие оценки международных наблюдателей и структур, которые, «по сути, констатировали, что выборы были свободными, справедливыми, прозрачными и демократичными».

«Это является беспрецедентным событием в истории Третьей Республики, и я считаю, что это действительно важнейшее достижение Армении, ее народа и ее граждан», - заявил Пашинян.

По словам лидера блока «Мой шаг», выборы были также важны в том плане, что они зафиксировали результаты бархатной, насильственной народной революции, которая произошла в Армении в апреле-мае этого года.

«Я хочу поблагодарить граждан, которые на этих выборах выразили вотум доверия блоку «Мой шаг». Мы понимаем, что этот вотум доверия крайне обязывает. Пришло время работать днем и ночью, чтобы оправдать доверие народа. И нет никаких сомнений в том, что мы полностью преданы этой миссии», - заявил Пашинян.

И.о. премьер-министра пожелал успехов партиям «Процветающая Армения» и «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армении»), которые также прошли в парламент, и поблагодарил другие силы, которые участвовали в избирательном процессе.