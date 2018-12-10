Местные наблюдатели отмечают, что выборы прошли мирно и в соответствии с законом

Состоявшиеся 9 декабря внеочередные парламентские выборы наиболее близки к демократическим, свободным и справедливым выборам, отмечают местные наблюдательские организации, подчеркивая, что выборы в целом прошли мирно и в соответствии с законом.

И на это раз, так же как на выборах в Совет старейшин Еревана, систематических, массовых избирательных преступлений не было, случаев фальсификаций замечено не было, сказал представитель наблюдательской миссии «Аканатес» («Очевидец») Левон Барсегян.

«Взяток, скоплений перед избирательными участками, направленного голосования, привоза людей на избирательные участки, давления на избирателей с использованием административного ресурса и их принуждения, а также систематического бездействия со стороны правоохранительных органов на этот раз мы не заметили, что носило массовый характер и было зафиксировано во время наблюдения нашей прежней миссии «Гражданин наблюдатель» и других миссий за прошлыми общегосударственными выборами. В прошлом было огромное число звонков. У наших операторов и юристов не было даже минуты на то, чтобы перевести дыхание. На этот раз, как и на выборах в Совет старейшин Еревана, могу сказать, что по сраврнению с предыдущими выборами царила атмосфера абсолютного спокойствия», - сказал Барсегян.

Большая часть нарушений на выборах была обусловлена неполным владением избирательными процессами со стороны членов и председателей избирательных комиссий, отметил представитель общественного альянса «Независимый наблюдатель» Артур Сакунц.

«Мы вновь утверждаем, что председатели и члены комиссий должны проходить довольно серьезное обучение, курсы. Речь идет и о законодательном, и об организационном менеджменте, и о навыках управления воообще, чтобы избирательные процессы проходили качественно и нарушения, которые обусловлены недостатком знаний или способностей, не происходили», - подчеркнул Сакунц.