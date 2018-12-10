«Как вторая политическая сила ППА будет вашим голосом в парламенте» - Гагик Царукян

Лидер второй прошедшей в Национальное собрание Армении политической силы, партии «Процветающая Армения» (ППА), Гагик Царукян поблагодарил всех принявших участие в выборах и проголосовавших за ППА соотечественников.

В послании Царукяна, которое опубликована на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь ППА Ивета Тоноян, в частности, говорится: «9 декабря завершились внеочередные выборы в Национальное собрание, и путем общественного голосования сформирован парламент, который в нашей стране должен осуществить политические и экономические реформы, которые наметят развитие нашей страны в ближайшие годы. Я, как лидер партии «Процветающая Армения», выражаю свою искреннюю благодарность всем нашим соотечественникам, которые участвовали в выборах и проголосовали за ППА.

Будьте уверены, что каждый ваш голос – это самая большая ответственность для меня и моей команды, и мы исполним эту ответственность безоговорочно».

«Как вторая политическая сила партия «Процветающая Армения» будет вашим голосом в парламенте и, сохраняя приверженность своей идеологии, продолжит оставаться с народом и развивать свою деятельность исключительно в интересах и на благо армянского народа», - заверил Царукян.

«Я также поздравляю прошедшие в парламент блок «Мой шаг» и партию «Просвещенная Армения» и желаю всем нам эффективной и плодотворной работы – во имя процветания Республики Армения и Арцаха и в интересах наших соотечественников по всему миру. Да хранит всех нас Господь», – говорится в послании Царукяна.

Отметим, что, по предварительным результатам ЦИК, проходной порог на вчерашних внеочередных выборах в Национальное собрание преодолели блок «Мой шаг (70,43%), партия «Процветающая Армения» (8,27%) и партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») (6,37%). Бывшая правящая Республиканская партия Армении в парламент не прошла, набрав 4,70% голосов и не сумев преодолеть 5-процентный барьер.