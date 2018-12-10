Иоаннисян: По сравнению с выборами в Совет старейшин Еревана, в смысле картины на избирательных участках есть регресс

«С сожалением должен констатировать, что если мы сравним эти выборы с прошедшими в сентябре выборами в Совет старейшин Еревана, то в смысле картины на избирательных участках есть регресс», - в беседе с Радио Азатутюн сказал представитель организации «Независимый наблюдатель», осуществлявшей наблюдательскую миссию на внеочередных парламентских выборах 9 декабря, Даниэл Иоаннисян.

«Я должен честно сказать, что в более высоких органах власти, например, в плане вмешательства окружных избирательных комиссий, в плане работы Центральной избирательной комиссии, в плане работы полиции проблем мы не видели, и даже когда в участковых избирательных комиссиях решались проблемы, которые могли быть решены в результате вмешательства вышестоящих комиссий, они решались. Но в участковых избирательных комиссиях проблемы были, их было много, на избирательных участках было много проблем, связанных с обеспечением тайны голосования», - отметил Иоаннисян.

Основной проблемой на избирательных участках как на этих, так и на предыдущих выборах, было обеспечение тайны голосования. «В прошлый раз они были более серьезными, чем на этот раз. Сейчас подобного [массового] явления нет, но, тем не менее, случаев нарушения тайны голосования было много, и они вызывают озабоченность», - подчеркнул представитель организации «Независимый наблюдатель».

По словам Иоаннисяна, в некоторых избирательных округах наблюдались «старые правила поведения». «Это вопрос поведения избирателей. То есть,конечно, одно дело, когда фиксируешь факт, но другое дело, когда следишь за поведением избирателей и видишь, чувствуют избиратели себя полностью свободными или нет. Поведение избирателей на выборах в Совет старейшин Еревана было поведением свободных избирателей, на этих выборах это было не так», - сказал Иоаннисян.

«Выборы были лучше, чем в 2017 году, повторяю, они по всему были лучше выборов 2017 года, но, все равно, во многих избирательных округах чувствовалось, что избирателей привозят и увозят… да, такое мы видели, причем, видели много раз, не на «Газелях» привозили, а в седанах, легковых автомобилях, но мы видели явление привоза и отвоза, к сожалению, это есть», - сказал представитель «Независимого наблюдателя».

Подчеркнув, что очень сложно определить, в пользу какого кандидата это делается, Иоаннисян, тем не менее, сказал: «Но в любом случае, по тому, что мы видели, по той информации, которой с нами также делились избиратели и местные жители в областях, в основном это было обусловлено тремя партиями или рейтинговыми кандидатами от трех партий, это «Мой шаг», Республиканская партия Армении и «Процветающая Армения». От этих трех партий были рейтинговые кандидаты, поведение сторонников которых в день голосования вызывало вопросы».