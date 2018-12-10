Пашинян считает лучшей оценкой выборов тот факт, что многие называют этот процесс «скучным»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, чей блок «Мой шаг» одерживает убедительную победу на досрочных парламентских выборах 9 декабря, в ходе пресс-конференции в предвыборном штабе блока назвал лучшей оценкой выборов тот факт, что многие называют этот процесс «скучным».

«Я видел, как многие, в том числе журналисты, оценивали процесс голосования как скучный. И я думаю, что это лучшая оценка», - заявил Пашинян, имея в виду то, что в отличие от предыдущих выборов на этот раз в ходе голосования не было громких скандалов.

По просьбе Радио Азатутюн Пашинян также прокомментировал относительно низкую явку на нынешних выборах.

Отметим, что по предварительным данным, явка на внеочередных парламентских выборах 9 декабря составила 48,63%. Между тем, на предыдущих парламентских выборах в апреле 2017 года явка составляла более 60%.

«Если мы проследим за прессой за последние 15 лет, то увидим, о чем оппозиция и гражданское общество говорят каждый раз после выборов, и что пишут журналисты. Они говорят, что у власти всегда есть несколько сотен тысяч голосов в качестве ресурса, который она использует. Это отсутствующие избиратели, умершие избиратели. Кроме того, вы видели, что на этих выборах граждан Республики Армения не принуждали идти на избирательные участки, а граждане шли на выборы добровольно», - отметил Пашинян.

По словам лидера блока «Мой шаг», еще одним фактором относительной пассивности избирателей могло стать то, что некоторые избиратели не видели интриги на выборах.

«Это когда избиратель видит, что все в его окружении поддерживают одну политическую силу. В день выборов он может не пойти на участок для голосования, если, скажем, на улице холодно. «Зачем мне идти, ведь выбор сделан?», - скажет он», - отметил Пашинян.