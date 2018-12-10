По данным с 1982 избирательных участков, с большим отрывом лидирует блок «Мой шаг»

По предварительным данным с 1982 из 2010 избирательных участков, на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении с большим отрывом лидирует блок «Мой шаг» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), блок «Мой шаг» набирет 70,44% голосов избирателей.
У партии «Процветающая Армения» - 8,31%.
Партия «Просвещенная Армения» набирает 6,38%.
У партии АРФ «Дашнакцутюн» - 3.89%.
У бывшей правящей Республиканской партии Армении - 4,65%.
Блок «Мы» набирает 2,01%.
Всеармянская партия «Сасна црер» - 1,80%.
Oстальные партии набирают менее 1%.
За обновлениями результатов можно следить в режиме онлайн по следующей ссылке.
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