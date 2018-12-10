По данным с 1982 избирательных участков, с большим отрывом лидирует блок «Мой шаг»

По предварительным данным с 1982 из 2010 избирательных участков, на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении с большим отрывом лидирует блок «Мой шаг» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), блок «Мой шаг» набирет 70,44% голосов избирателей.

У партии «Процветающая Армения» - 8,31%.

Партия «Просвещенная Армения» набирает 6,38%.

У партии АРФ «Дашнакцутюн» - 3.89%.

У бывшей правящей Республиканской партии Армении - 4,65%.

Блок «Мы» набирает 2,01%.

Всеармянская партия «Сасна црер» - 1,80%.

Oстальные партии набирают менее 1%.

За обновлениями результатов можно следить в режиме онлайн по следующей ссылке.