Эти выборы проходят лучше, чем выборы 2017 года - Иоаннисян

Эти парламентские выборы проходят лучше, чем выборы 2017 года, однако, по сравнению с последними выборами в Совет старейшин Еревана, нарушений больше, сегодня заявил представитель организации «Независимый наблюдатель» Давиэл Иоаннисян, подытоживая полученные данные.

«Чувствуется, что избиратели более свободны в своем волеизъявлении. Есть проблемы, но чувствуется, что избиратели более свободны, - пояснил Иоаннисян. - Тем не менее, если сравнивать с проведенными в сентябре выборами в Совет старейшин Еревана, то картина не столь хорошая. Возможно, это также обусловлено сложностью избирательной системы, возможно - масштабами выборов, возможно - спектром участвующих в выборах сил, возможно - более жаркой борьбой».

Иоаннисян также отмечает, что если во время парламентских выборов 2017 года нарушения совершались в основном вне избирательных участков, то сейчас нарушения фиксируются на избирательных участках. В основном это скопления и нарушения тайны голосования. Были сегодня некоторые сигналы о нарушениях вне избирательных участков, в том числе и о раздаче взяток, однако их гораздо меньше, чем во время выборов в Национальное собрание 2017 года.

600 представителей организации «Независимый наблюдатель» следили за выборами на 300 избирательных участках, 40 мобильных групп посещали наиболее проблемные из них.

По словам Иоаннисяна, утром большим количеством скоплений и нарушениями тайны голосования отличалась Араратская область, однако после заявления об этом ситуация успокоилась, вместо этого напряженность возникла в Сюникской области, а в Ереване самым проблемным был Шенгавит.

Он сообщил, что в Шенгавите их мобильная группа наблюдателей заметила автомобиль, который вел себя странно, ездил от избирательного участка к избирательному участку, и к нему подходили люди, показывали какие-то бюллетени. Номера этого автомобиля Иоаннисян пообещал огласить позже.

«Недавно поступил сигнал, что посредством такси-сервиса «Милена сервис» в Аване раздают взятки, эти сведения проверяются. Увеличилось число сигналов из Сюникской области. В частности, в общинах Корнидзор, Тех, Неркин Хндзореск на избирательных участках напряженная ситуация», - рассказал представитель «Независимого наблюдателя».

В целом, по словам Иоаннисяна, в основном нарушения происходили на тех избирательных участках, где председатели комиссий назначены от Республиканской партии. «Эти избирательные участки среднестатистически более проблемные, но, повторяю, это предварительные данные», - сказал он.

Даниэл Иоаннисян сообщил, что их организация также зафиксировала так называемых фальшивых наблюдателей, которые на самом деле были заняты направлением избирателей, фактически выполняя функции доверенного лица. По словам Иоаннисяна, зачастую эти наблюдатели затруднялись ответить на вопрос, какую организацию они представляют.