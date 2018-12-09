«Я проголосовал за ту Армению, о которой мы мечтали в дни революции» - Сурен Саакян

Первый номер списка социал-демократической партии «Решение гражданина» Сурен Саакян считает, что электоральная культура в Армении пока не сформировалась.

«Я проголосовал за ту Армению, о которой мы мечтали в дни революции, - сегодня после голосования на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении заявил Сурен Саакян и продолжил: - Электоральная культура в Армении пока не сформировалась, и за один день революционным путем ее изменить невозможно. На голосовании только что присутствовал мой сосед, который сказал: «идеологически я выбрал бы Вас, но моя дочь сказала, что нужно выбрать свояка соседа сестры ее мужа. Идя по этому пути, мы не получим качественный парламент, мы потеряем ту мечту, о которой думали в дни революции. Я надеюсь, что пусть маленькими шагами, но электоральная культура изменится».

Сурен Саакян высоко оценил шансы своей партии оказаться в парламенте. «Делать прогнозы – неблагодарное занятие, но я очень высоко оцениваю наши шансы пройти в парламент», - сказал первый номер списка партии «Решение гражданина» Сурен Саакян, сделавший свой выбор в ереванской общине Ачапняк.