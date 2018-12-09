«Я проголосовал за то настоящее Армении, которое началось» - Марукян

«Я проголосовал за то настоящее Армении, которое началось, и то будущее, о котором мы говорили во время всей агитационной кампании», - сегодня после голосования на внеочередных выборах в Национальное собрание РА заявил лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

На вопрос одного из журналистов, пришел ли он сегодня на выборы с тем же настроем стать второй силой в парламенте, Марукян ответил: «Мы не с настроем, что станем вторыми, а мы сегодня вторые, и активное участие граждан, думаю, говорит об этом».

По просьбе журналистов Марукян также прокомментировал ход голосования: «Мы получает ряд тревожных сообщений, которые оперативно передаем в полицию. Естественно, имена называть я не могу, поскольку это может рассматриваться как антипропаганда, но мое послание избирателям следующее: сегодня борьба между старым и новым завершается, и я призываю наших граждан очень активно идти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг. Не нужно полагать, что все уже закончилось», - отметил лидер партии «Просвещенная Армения».

Он также призвал полицию после получения тревожных сообщений предпринять соответствующие действия, поскольку «ответственным №1 за сегодняшние выборы являются действующая власть и правоохранительные органы».

«Я надеюсь, что все существовавшие в прошлом порочные явления, остатки которых сегодня попытаются что-то предпринять, будут выявлены, и мы все об этом узнаем», – подчеркнул Эдмон Марукян.