Пашинян прокомментировал сравнительно низкую явку и призвал граждан прийти на избирательные участки

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook прокомментировал первые данные о явке на внеочередных парламентских выборах в Армении, призвав граждан активно участвовать в голосовании.

Пашинян, в частности, сослался на данные ЦИК по положению на 11:00, согласно которым на выборах проголосовало 7,76% от общего числа зарегистрированных избирателей. Для сравнения отметим, что на прошлых парламентских выборах в апреле 2017 года явка за аналогичный период составляла 13,32%.

«Это, конечно же, имеет свое объяснение, потому что как на выборах 2017 года, так и на предыдущих выборах с утра пораньше на снятых со своих рейсов «Газелях» и автобусах людей списками привозили на участки с применением известных вам механизмов. Конечно же, сейчас такие механизмы не применяются и не могут применяться», - отметил Пашинян.

Он выразил надежду на то, что люди в течение своего выходного воскресного дня все же найдут время для того, чтобы посетить избирательные участки. «Во всяком случае, я посчитал нужным еще раз подчеркнуть и напомнить о важности участия в голосовании. И я надеюсь, что граждане Республики Армения, избиратели, по крайней мере, те, которые находятся в республике, смогут и обязательно пойдут на избирательные участки, сделают свой выбор, тем самым внеся свой вклад в дело становления демократии, в дело становления свободных, справедливых и демократических выборов в Армении», - отметил лидер блока «Мой шаг».