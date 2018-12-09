У наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ «нет серьезных озабоченностей»

Около 200 международных краткосрочных наблюдателей наблюдают за парламентскими выборами на всей территории Армении

Сегодня утром руководитель наблюдательской миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) Урсула Гачек перед началом наблюдательской деятельности встретилась с журналистами.

«Наши наблюдатели находятся на всей территории Армении, от севера до юга, от востока до запада. Каждая группа в течение дня будет наблюдать за ходом голосования на 12-13 избирательных участках, примет участие также в подсчете голосов. Отдельная группа будет следить за тем, как мешки с уже проголосовавшими бюллетенями доходят до участковой избирательной комиссии, как результаты вводятся в компьютер и соответствует ли все это международным стандартам», - сказала Гачек.

Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ наблюдают за тем, что происходит как на избирательном участке, так и за его пределами. Свои наблюдения они отмечают в специальных бланках специальными цифровыми ручками, которые передают информацию непосредственно в систему, и информация обрабатывается сразу при получении.

35 наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ находятся в Армении с ноября, они наблюдали за предвыборной ситуацией и представят свои выводы завтра. Однако, по словам Урсулы Гачек, у них нет серьезных озабоченностей.

Это уже 12-й раз, когда наблюдатели находятся в Армении. Видят ли они разницу между первыми выборами, прошедшими в Армении после апрельско-майской бархатной революцией, и предыдущими выборами? В ответ на этот вопрос наблюдатели сказали, что не хотят сравнивать, они являются объективными, независимыми наблюдателями, и их выводы будут содержаться в их докладах.

«Конечно, мы знаем об особой атмосфере, сформировавшейся вокруг этих выборов, тем не менее, мы должны быть беспристрастными, абсолютно независимыми, не поддаваться каким-либо политическим симпатиям. Мы здесь для того, чтобы наблюдать за процессом, чтобы убедиться, что он соответствует международным стандартам, Избирательному кодексу Армении и другим законам. И мы оставляем политические комментарии другим», - сказал Урсула Гачек.