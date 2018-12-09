Армен Рустамян: «Я проголосовал за армян и за землю»

«Я проголосовал за армян и за землю», - заявил на брифинге после голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание возглавляющий список кандидатов партии АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян.

Армен Рустамян пожаловался на «беспрецедентно малое время», отведенное на избирательную кампанию, что по закону и предполагают досрочные выборы. Тем не менее, по его словам, работая «широким фронтом» АРФД удалось донести свою позицию до избирателей.

На просьбу Радио Азатутюн прокомментировать новый арест второго президента Армении Роберта Кочаряна, учитывая то, что в отличие от предыдущего раза, когда АРФД выступила с критическим заявлением в адрес властей, на этот раз партия не выступила с каким-либо заявлением, Рустамян отметил, что на этот раз они воздержались от заявлений, «потому что это произошло тогда, когда делать политические заявления было бы неправильным».

«И именно поэтому мы воздержались. Сейчас я не хочу снова давать оценку, оставляя вопрос в первую очередь юристам и судам. Но со временем, естественно, мы будем внимательно следить за процессами и давать свои оценки», - отметил он.