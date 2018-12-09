Арам Саргсян: «Знаете, как долго я мечтал об этом дне?»

«Знаете, как долго я мечтал о дне, когда наш народ без каких-либо нарушений, без всяких денег, без какого-либо давления в спокойной атмосфере по своей воле придет на выборы?» - заявил журналистам возглавляющий список блока «Мы» Арам Саргсян после голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание.

«Я всегда считал чрезвычайно важным проведение справедливых выборов. Если в стране будут честные выборы, все остальное встанет на свои места», - заявил Арам Саргсян.

Он добавил, что проголосовал ради сохранения хороших воспоминаний о сегодняшнем дне и о прошедших днях и ради продолжения их в будущем.

На просьбу оценить ход предвыборной кампания лидер блока «Мы» сказал: «Это была лучшая избирательная кампания, в которой я участвовал, с точки зрения равенства возможностей и всего остального. Единственный недостаток, на который я постоянно жаловался, это то, что срок кампании был коротким. Возможно, для нас это имело значение, потому что мы вновь сформированный блок, но в остальном, я думаю, это не было помехой для тех, кто известен общественности. Этот недостаток относится только к нашему случаю».