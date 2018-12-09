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Политика

ЦИК Армении представил первые данные по явке на внеочередных выборах в парламент

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По положению на 11:00, на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении проголосовало 201 250 граждан или 7.76% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Такие данные в полдень представила Центральная избирательная комиссия.

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