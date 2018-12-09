Президент Армении: «Это самое важное право для нашего народа, следовательно, это – праздник»

Выборы – это время для каждого гражданина показать свою ответственность, заявил сегодня президент Армении Армен Саргсян после голосования на внеочередных парламентских выборах.

«Хочу поздравить наш народ и всех граждан Республики Армения с днем выборов. Народ должен выразить свою волю, и это – право народа. И поскольку это самое важное право нашего народа, следовательно, это – праздник. И я надеюсь, что каждый из нас будет отмечать этот праздник, придя на свой избирательный участок и выполнив свой [гражданский] долг, сделав свой свободный и независимый выбор независимо от того, за кого он будет голосовать», - сказал президент республики.