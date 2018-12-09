«Мы обязательно окажемся в парламенте» - Артур Багдасарян

«Мы обязательно окажемся в парламенте», - заявил сегодня лидер партии «Оринац еркир» Артур Багдасарян.

Багдасарян подчеркнул, что проголосовал за развитие Армении.

«За то, чтобы страной управляли с помощью инновационных, интеллектуальных программ, за создание, а не сокращение рабочих мест, за решение многочисленных внешних угроз, стоящих перед Арменией, с помощью инновационных подходов», - заявил лидер партийного списка «Оринац еркир».

Багдасарян отметил, что голосование проходит нормально: «По состоянию на 10:00, у нас нет сигналов по поводу нарушений. Нашему народу мы желаем справедливых выборов».