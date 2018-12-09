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Политика

Лидер списка «Сасна црер» проголосовал за «суверенную, могущественную республику, которая станет родиной для всех армян»

Варужан Аветисян

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Возглавляющий партийный список партии «Сасна црер» Варужан Аветисян сегодня проголосовал за «суверенную, могущественную республику, которая станет родиной для всех армян». Об этом он заявил в беседе с журналистами после голосования.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, существуют ли сегодня предпосылки для этого, Аветисян ответил так: «Да, такие предпосылки есть, и мы все вместе должны работать, чтобы это стало реальностью».

На вопрос о том, были ли созданы равные условия в ходе избирательной кампании, Варужан Аветисян ответил так: «Мы живем в такие времена, что, естественно, не могло быть такого равенства, которого мы хотим. Но эти выборы являются промежуточным этапом, который приведет нас к справедливым, свободным, равным, прозрачным выборам. Сейчас есть свобода, но продолжение обеспечит наш народ, мы все вместе».

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