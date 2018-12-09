Лидер списка «Сасна црер» проголосовал за «суверенную, могущественную республику, которая станет родиной для всех армян»

Возглавляющий партийный список партии «Сасна црер» Варужан Аветисян сегодня проголосовал за «суверенную, могущественную республику, которая станет родиной для всех армян». Об этом он заявил в беседе с журналистами после голосования.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, существуют ли сегодня предпосылки для этого, Аветисян ответил так: «Да, такие предпосылки есть, и мы все вместе должны работать, чтобы это стало реальностью».

На вопрос о том, были ли созданы равные условия в ходе избирательной кампании, Варужан Аветисян ответил так: «Мы живем в такие времена, что, естественно, не могло быть такого равенства, которого мы хотим. Но эти выборы являются промежуточным этапом, который приведет нас к справедливым, свободным, равным, прозрачным выборам. Сейчас есть свобода, но продолжение обеспечит наш народ, мы все вместе».