Виген Саргсян: «Я ожидаю, что к концу дня у нас будет более консолидированное общество»

Виген Саргсян, который возглавляет избирательный список бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), прежде всего, надеется, что общество сегодня будет активно участвовать в выборах.

«Это очень важно, крайне важно. Особенно в решающие моменты для страны должна быть консолидация. Независимо от того, у кого какая позиция, самое последнее, что можно сделать сегодня, - это сидеть дома. Надо пойти и проголосовать, сделать выбор и осознанно отдать свой голос той силе, с которой связываешь будущее страны – будь то нынешняя власть или сила, которая выступает противовесом этой власти. Необходимо принять решение и отдать свой голос», - заявил бывший министр обороны Армении после голосования на ереванском избирательном участке 9/47.

«Во-вторых, я ожидаю, что к концу дня у нас будет более консолидированное общество. Я проголосовал сегодня за Армению, где никто никогда не допустит мысли о том, что общество можно делить на белых и черных (революция и контрреволюция – ред.). Потому что это прямой путь к формированию внутреннего врага, а внутренний враг в осажденной крепости – это худшее, что может быть», - заявил Виген Саргсян.

На просьбу оценить ход избирательной кампании, лидер списка РПА сказал: «Я не думаю, что кампанию должен оценивать я. Думаю, что у общественности была возможность очень внимательно выслушать наши позиции, наши мнения. Мы неоднократно выражали, в том числе в наших официальных заявлениях, обеспокоенность в связи с давлением на кандидатов, доверенных лиц и так далее. Но я надеюсь, что сегодняшнее голосование пройдет спокойно, подсчет голосов пройдет в прозрачной и понятной атмосфере, а утром мы проснемся с результатами, которые будут приемлемы для всех».

В ответ на вопрос одного из журналистов Виген Саргсян добавил: «Если мы увидим основания для обжалования [результатов выборов], мы, конечно же, обжалуем их».