На избирательном участке 22/26 возникла техническая проблема, голосование возобновлено – ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) поясняет, что на избирательном участке 22/26 возникла техническая проблема, однако территориальная комиссия нашла оперативное решение вопросу, и голосование было возобновлено – ни один избиратель не был лишен права голоса.

Ранее сегодня ряд средств массовой информации сообщил, что на избирательном участке 22/26 был остановлен процесс голосования, поскольку там отсутствовали бюллетени с номером 4.

Отметим, что под номером 4 на выборах представлен блок «Мой шаг», возглавляемый исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.