Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

На избирательном участке 22/26 возникла техническая проблема, голосование возобновлено – ЦИК

Смотрите комментарии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) поясняет, что на избирательном участке 22/26 возникла техническая проблема, однако территориальная комиссия нашла оперативное решение вопросу, и голосование было возобновлено – ни один избиратель не был лишен права голоса.

Ранее сегодня ряд средств массовой информации сообщил, что на избирательном участке 22/26 был остановлен процесс голосования, поскольку там отсутствовали бюллетени с номером 4.

Отметим, что под номером 4 на выборах представлен блок «Мой шаг», возглавляемый исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG