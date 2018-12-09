Выборы происходят в нормальном русле – председатель ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет объявлять о явке на внеочередных парламентских выборах каждые три часа, а подведение итогов голосования начнется в полночь. Об этом на пресс-конференции сегодня утром заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

По его словам, в списках избирателей на внеочередных выборах в Национальное Собрание включены 2 592 486 граждан. Как отметил Мукучян, 465 граждан уже выполнили свой гражданский долг посредством электронного голосования в период с 30 ноября по 2 декабря. Результаты электронного голосования будут подведены сегодня вечером после завершения голосования на территории Армении.

Во внеочередных парламентских выборах принимают участие девять партий и два блока. В избирательные списки политических сил, участвующих в выборах, включены в общей сложности 1444 кандидата. По словам председателя ЦИК, в списках четырех политических сил, участвующих в выборах, включены также представляющие национальные меньшинства кандидаты – всего 12 кандидатов.

Для организации голосования в Армении было сформировано 2010 избирательных участков. Двенадцать из этих избирательных участков организованы в пенитенциарных учреждениях и, согласно требованиям Избирательного кодекса, будут открыты сегодня, но попозже. На всех остальных участках голосование началось в установленном порядке и в срок. Кстати, 41 участковая избирательная комиссия организует голосование посредством мобильных избирательных урн.

По словам Мукучяна, 94 из 20 099 граждан, вошедших в состав участковых избирательных комиссий, не явились в назначенное место. «Произошло 7 пополнений, в том числе одного председателя комиссии, двоих секретарей… Комиссии, пополненные в соответствии с установленным порядком, работают», - сообщил председатель ЦИК.

Мукучян напомнил, что участковые избирательные комиссии состоят из десяти членов: двое членов назначаются территориальной избирательной комиссией, а другие восемь назначаются партиями и блоками, имеющими фракции в Национальном Собрании (по два).

Регистрация на избирательных участках осуществляется с использованием технического оборудования. В общей сложности участковым избирательным комиссиям предоставлено 4000 единиц технических средств.

Всего за выборами будут следить 505 международных наблюдателей, представляющих 8 международных и иностранных организаций, и 17 813 местных наблюдателей, представляющих 22 местные общественные организации. 77 иностранным гражданам было предоставлено право наблюдать за процессом голосования в качестве визитеров.

Для освещения выборов было аккредитовано 1200 представителей 70 СМИ и около 80 представителей 31 зарубежного СМИ.

В настоящее время выборы проходят в нормальном русле, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Армении.