Начальник полиции Валерий Осипян проголосовал за «хорошую Армению»

Начальник полиции Армении Валерий Осипян сегодня проголосовал на избирательном участке 10/54 в Ереване.

Во время брифинга с журналистами после голосования Осипян сказал, что проголосовал за «хорошую Армению».

На вопрос, какие меры были приняты полицией для того, чтобы выборы отличались от предыдущих, начальник Полиции Армении ответил так: «Полицией были проведены все предусмотренные законом профилактические мероприятия, и я думаю, что эти работы были очень хорошо выполнены. Также в сравнении с предыдущими выборами, позвольте мне сказать, имела место беспрецедентная избирательная кампания, и вы сами можете это констатировать. Не было никаких эксцессов, были реализованы все предусмотренные законом меры».

Отметим, что перед выборами начальник полиции встречался с кандидатами в депутаты, баллотирующимися по территориальным спискам. На вопрос Радио Азатутюн, возымело ли это какой-то эффект в плане обеспечения нормального процесса и получала ли полиция информацию о взятках на выборах, Валерий Осипян ответил так: «С самого начала, когда я посетил Арагацотнскую и Ширакскую область, некоторые политические силы попытались политизировать это. Но мы неоднократно заявляли, что не занимаемся политикой. Моя инициатива состояла в том, чтобы встретиться с политическими силами, включая кандидатов, в плане чисто профилактической работы, поскольку забота всех нас состояла в том, чтобы у нас были хорошие выборы».