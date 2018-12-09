В Армении проходят внеочередные парламентские выборы

Сегодня, 9 декабря, в Армении проходят внеочередные выборы в Национальное Собрание.

С 8:00 по ереванскому времени началось голосование на 2010 избирательных участках, расположенных по всей стране. Голосование продлится до 20:00.

В парламентских выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока, а именно (в порядке их номеров в избирательном бюллетене): Республиканская партия Армении, Социал-демократическая партия «Решение гражданина», партия АРФ «Дашнакцутюн», блок «Мой шаг», партия «Просвещенная Армения», партия «Христианско-демократическое возрождение», партия «Национальный прогресс», блок «Мы», партия «Оринац еркир», всеармянская партия «Сасна црер» и партия «Процветающая Армения».

Для того, чтобы пройти в парламент партиям необходимо преодолеть 5-процентный, а блокам – 7-процентный барьер.

Согласно Полиции Армении, на выборах 9 декабря избирательным правом могут воспользоваться 2 573 779 граждан.

За ходом голосования следят как местные, так и международные наблюдатели, в том числе миссия из 250 краткосрочных наблюдателей, в состав которой включены представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Совета Европы, а также члены Европейского парламента. В Армении также находятся группа наблюдателей из стран СНГ.